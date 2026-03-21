Il metodo, denominato Latent, si basa su appena cinque ore di registrazioni di giocatori amatoriali, dalle quali sono stati estratti i gesti chiave come dritto, rovescio e spostamenti. Questo ha permesso di ridurre la complessità dell’apprendimento, mantenendo però un alto livello di realismo nei movimenti. Il sistema è stato implementato su Unitree G1, un robot umanoide caratterizzato da una struttura particolarmente agile e snodabile, qualità essenziali per replicare la dinamica di uno sport rapido come il tennis.