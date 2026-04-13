Robot umanoidi, la nuova frontiera dell'IA: dalle faccende domestiche alle coreografie pop
"Fuori dal coro" ha incontrato alcuni produttori italiani di questi macchinari: "Si comportano con i nostri stessi gradi di libertà"
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Robot dall'aspetto umano. L'ultima frontiera dell'intelligenza artificiale arriva dalla Cina con il modello Moya: aspetto e movenze sono quelle di una giovane donna ma sotto la chioma si celano sofisticati circuiti. L'Inghilterra risponde con Ameca, androide che spicca per espressioni emotive tanto realistiche da "spaventare" i suoi stessi produttori.
Rilasciano interviste, incontrano i potenti della Terra, da Vladimir Putin alla first lady americana Melania Trump e alla première dame di Francia, Brigitte Macron. I robot umanoidi rappresentano un affaccio sul futuro che in pochi anni potrebbe rivoluzionare la nostre abitudini. "L'idea è quella di fare dei robot che possano interagire con noi ed essere allo stesso tempo flessibili", spiega a "Fuori dal coro" Giorgio Metta, direttore scientifico dell'Istituto italiano di tecnologia di Genova. E aggiunge: "A differenza del Giappone dove l'aspetto umano è visto come qualcosa verso il quale ambire, noi preferiamo avere una distinzione chiara perché in Italia forse spaventerebbero qualcuno".
Dalle faccende domestiche più semplici alla consegna del caffè fino alle coreografie spericolate delle arti marziali che includono scatti e capriole: l'attività degli androidi di ultima generazione sembra non conoscere limiti e c'è chi, come un'azienda di Modena, è pronta a sviluppare applicazioni made in Italy per renderli sempre più efficienti. "Si comportano più o meno come un essere umano con gli stessi gradi di libertà", spiega Davide Passoni, ceo di SIR Robotics che all'inviata del programma di Rete 4 mostra dei prototipi cinesi istruiti per l'intrattenimento. "Ma possono essere impiegati anche come guida", aggiunge. E gli Agibot X2, per nulla intimoriti dalle telecamere, offrono una dimostrazione pratica eseguendo alla perfezione un balletto pop sulle note di un brano di Dua Lipa.