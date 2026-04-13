Robot umanoidi, la nuova frontiera dell'IA: dalle faccende domestiche alle coreografie pop

Rilasciano interviste, incontrano i potenti della Terra, da Vladimir Putin alla first lady americana Melania Trump e alla première dame di Francia, Brigitte Macron. I robot umanoidi rappresentano un affaccio sul futuro che in pochi anni potrebbe rivoluzionare la nostre abitudini. "L'idea è quella di fare dei robot che possano interagire con noi ed essere allo stesso tempo flessibili", spiega a "Fuori dal coro" Giorgio Metta, direttore scientifico dell'Istituto italiano di tecnologia di Genova. E aggiunge: "A differenza del Giappone dove l'aspetto umano è visto come qualcosa verso il quale ambire, noi preferiamo avere una distinzione chiara perché in Italia forse spaventerebbero qualcuno".