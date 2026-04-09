"L'intelligenza artificiale è accondiscendente: mina la nostra capacità di giudizio"

Questo ha pesanti conseguenze sociali perché - secondo i ricercatori - distorce il giudizio degli individui, mina la capacità di assumersi le responsabilità, di valutare prospettive diverse e di riconciliarsi con gli altri. Di qui l'appello a standard più rigorosi per evitare la proliferazione di modelli moralmente discutibili. La ricerca ha reclutato oltre 2.400 partecipanti per chattare sia con le IA. È emerso che i sistemi hanno appoggiato l'utente in media il 49% delle volte in più rispetto a quanto avrebbe fatto un essere umano. "l comportamenti sono stati approvati nel 47% dei casi persino quando rispondevano a scenari che implicavano inganno, danno o illegalità", sottolinea Myra Cheng, autrice principale dello studio.