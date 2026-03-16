Usa, l'IA sbaglia il riconoscimento facciale: 50enne detenuta erroneamente per 108 giorni

Le disavventure per Angela Lipps non erano però finite. Dopo essere stata ufficialmente scagionata alla vigilia di Natale, la donna si è trovata a Fargo senza un dollaro e senza un biglietto per tornare a casa. I suoi avvocati difensori hanno contribuito a coprire le spese per una camera d’albergo e il vitto fino al giorno di Natale, mentre un’organizzazione no-profit locale è riuscita ad aiutarla a tornare in Tennessee. Lì però, essendo mancata per cinque mesi senza nemmeno la possibilità di pagare le bollette, ha scoperto che la casa e la sua auto le erano state tolte. E con loro anche il cane. In quello stesso periodo, a Baltimora nel Maryland, un ragazzino delle elementari è stato immobilizzato per strada dagli agenti della polizia perché un software di intelligenza artificiale riteneva fosse armato. L'IA aveva però scambiato un pacchetto di patatine per un'arma da fuoco.