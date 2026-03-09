"Autonomia letale senza autorizzazione umana", la responsabile della robotica lascia OpenAI

Il 28 febbraio Open AI ha stretto l'accordo con il Pentagono. Sam Altman, il CEO di OpenAI, ha detto che gli algoritmi "non devono essere utilizzati intenzionalmente per la sorveglianza interna di cittadini e residenti statunitensi" ma le rassicurazioni non hanno placato i malumori. Anche perché, come spiegano i media Usa, non ci sono vere e proprie garanzie da parte del dipartimento e le limitazioni nell'oggetto dell'intesa sono piuttosto generiche. Il New York Times aveva inoltre sottolineato che, nel caso in cui il Pentagono utilizzasse le tecnologie per la sorveglianza di massa, OpenAI potrebbe solo recedere il contratto.