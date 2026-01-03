Le ultime ore da presidente di Nicolas Maduro

Un Maduro sorridente, che scherza con la delegazione cinese in visita a Caracas. Sono le ultime immagini del presidente venezuelano in libertà, prima della sua cattura da parte degli stati uniti. In questo filmato di ieri Nicolas Maduro augura buon anno a Qu Xiaqui, l’inviato speciale di Pechino. Gli ricorda che il 2026 è l’anno cinese del cavallo. “Io sono del segno della tigre”, dice con tono divertito. Impossibile immaginare che di lì a poche ore sarebbe stato prelevato insieme alla moglie dalle forze speciali americane.