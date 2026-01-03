Logo Tgcom24
Poco prima dell'arresto

Le ultime ore da presidente di Nicolas Maduro

Qualche ora prima di essere arrestato, Nicolas Maduro aveva incontrato l'inviato speciale cinese Qu Xiaqui per rinsaldare l'intesa energetica

di Elia Milani
03 Gen 2026 - 16:11
01:04 

Un Maduro sorridente, che scherza con la delegazione cinese in visita a Caracas. Sono le ultime immagini del presidente venezuelano in libertà, prima della sua cattura da parte degli stati uniti. In questo filmato di ieri Nicolas Maduro augura buon anno a Qu Xiaqui, l’inviato speciale di Pechino. Gli ricorda che il 2026 è l’anno cinese del cavallo. “Io sono del segno della tigre”, dice con tono divertito. Impossibile immaginare che di lì a poche ore sarebbe stato prelevato insieme alla moglie dalle forze speciali americane.

