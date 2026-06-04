Furto di password, 8,7 milioni di italiani derubati nell'ultimo anno: ecco perché

Altra nota dolente è rappresentata dalla frequenza con cui aggiorniamo le nostre password; l’indagine ha messo in luce che quasi un utente su due la cambia meno di una volta l’anno se non, addirittura, solo se espressamente richiesto dal sito (43%). All’estremo opposto, il 4,8% dei rispondenti che ha dichiarato di farlo ogni settimana. Gli uomini aggiornano le password principali 6 volte l'anno, mentre il campione femminile lo fa 4,5 volte: viene da chiedersi se sia effettivamente un atteggiamento di maggior prudenza o se, invece, sia solo dovuto al fatto che si dimentichi la password e si sia costretti a resettarla.