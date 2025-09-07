Stealerium, cos'è e come funziona il virus che ricatta gli utenti dei siti a luci rosse

Secondo gli esperti di sicurezza, i cybercriminali che intendono usare Voldemort creano mail di phishing che impersonano le autorità fiscali di un Paese e comunicano che ci sono informazioni fiscali aggiornate, includendo link a documenti associati. Se la vittima interagisce, viene indirizzata su un sito malevolo e scarica il malware. Voldemort supporta una serie di comandi e azioni di gestione dei file, tra cui l'esfiltrazione di dati e l'eliminazione di file. Secondo l'analisi di Proofpoint, oltre la metà delle organizzazioni prese di mira appartengono ai settori assicurativo, aerospaziale, dei trasporti e dell'istruzione. L'attore della minaccia dietro questa campagna è sconosciuto, ma Proofpoint ritiene che abbia l'obiettivo di condurre uno spionaggio informatico.