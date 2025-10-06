Frode "Bonus Cultura", ecco come gli hacker hanno usato Spid irregolari

Si indaga sulla frode che, attraverso il Bonus Cultura, la carta elettronica del valore di 500 euro destinata ai neodiciottenni e da utilizzare per l'acquisto di libri, corsi di lingua, biglietti di concerti e altro, ha trasferito migliaia di euro su conti esteri. Il tentativo è individuare e smantellare l'organizzazione di hacker che c'è dietro. Già a giugno la notizia di una maxioperazione da Firenze che aveva coinvolto più regioni e aveva portato a 10 denunce, al termine di due anni di indagine. Grazie a Spid irregolari venivano illecitamente riscossi "Bonus Cultura", detti anche Bonus 18app. In questo modo chi ne aveva diritto si è visto rifiutare la domanda perché il contributo era già stato erogato, ma ad altri. Ecco come.