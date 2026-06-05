Favaro e Clark, nel loro articolo analitico, paragonano l'ascesa di potentissimi sistemi di intelligenza artificiale alla "corsa agli armamenti". Non solo per gli ingenti investimenti che di giorno in giorno piovono sul settore, ma per la pericolosità che può avere una proliferazione di strumenti tecnologici del genere. Con una grande differenza: le sessioni di addestramento dell'IA sono molto più facili da nascondere dei silos missilistici, i sistemi possono essere usati potenzialmente da chiunque e l'incentivo a proseguire di nascosto è enorme. Anthropic, che di recente ha superato OpenAI come principale azienda di intelligenza artificiale con una valutazione di 965 miliardi di dollari, ha deciso di sospendere il rilascio di Mythos, il suo sistema più potente, per paura che fosse usato per compiere devastanti attacchi informatici.