L'Ue vara il piano su Cloud e IA, criteri di sovranità per gli appalti pubblici

La scelta del livello dovrà basarsi su una valutazione dei rischi da parte degli Stati membri e delle istituzioni europee. Secondo la Commissione, il sistema segue un principio di proporzionalità: non tutti i servizi pubblici avranno bisogno delle garanzie più elevate, ma le amministrazioni dovranno valutare la sensibilità dei dati trattati, il rischio di accessi da Paesi terzi e le possibili conseguenze di eventuali interruzioni del servizio. Tra gli obiettivi del Cloud and AI Development Act figurano anche il potenziamento delle infrastrutture digitali europee, con l'ambizione di triplicare la capacità dei data center nei prossimi cinque-sette anni, e il sostegno alla strategia Apply AI per accelerare l'adozione dell'intelligenza artificiale. Il provvedimento prevede inoltre misure a favore della ricerca e dell'innovazione nelle tecnologie avanzate e sostenibili, nonché procedure semplificate per la realizzazione di nuovi data center nell'Ue, con particolare attenzione all'efficienza energetica e alla transizione digitale e verde.