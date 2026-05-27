Fake news e IA, l'allarme degli esperti: "La guerra oggi si combatte nella mente"

Le democrazie sono chiamate a difendersi non solo dai conflitti tradizionali, ma anche dalle minacce che passano attraverso il web e l'intelligenza artificiale. È il tema affrontato durante il convegno "Europa alla sfida della guerra ibrida e cognitiva: responsabilità dell’informazione", ospitato nella sede romana del Parlamento europeo. All'incontro hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, esperti di sicurezza, accademici e direttori di testate giornalistiche. Tra loro anche Gina Nieri, consigliere d'amministrazione MFE. L'evento è stato moderato dal giornalista Mediaset Leonardo Panetta.