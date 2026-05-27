IA e social al setaccio per incastrare gli evasori, l'Agenzia delle entrate smentisce: "Ricostruzioni fantasiose"

Il data scraping, inteso nella sua accezione più larga, è quella pratica informatica che permette di estrarre o collezionare dati dal web setacciando siti o piattaforme terze. Riguardo all'Agenzia delle entrate, la pratica avrebbe dovuto assumere una definizione più specifica. Il Fisco, secondo l'ipotesi poi smentita, avrebbe dovuto raccogliere e analizzare le informazioni e le tracce che i contribuenti lasciano volontariamente su internet, dai social ai siti di e-commerce, costruendo un profilo più rotondo per quanto riguarda le disponibilità economiche della persona. Una pratica che, come ha specificato l'Agenzia nella sua nota "nell'ordinamento italiano non è prevista". E che dunque l'Agenzia delle entrate non ha adottato.