Case di lusso, a Milano valori in continua crescita: +54% in cinque anni e Londra è più vicina
La City inglese frena sotto il peso del fisco e i prezzi calano del 4,8%, mentre il capoluogo lombardo diventa sempre più attrattivo
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Il mercato immobiliare residenziale di lusso di Milano sempre più vicino a quello di Londra. Sebbene i prezzi medi delle case di fascia alta (stime di Engel&Völkers) nel capoluogo lombardo siano compresi tra 10 e 23 mila euro al metro quadro, ancora inferiori ai 20-30 mila euro del centro londinese, Milano registra negli ultimi tempi picchi di oltre 27mila euro al metro quadro e un trend di crescita formidabile. Un'analisi del Financial Times mette in luce come il mercato residenziale "tradizionale" di Milano sia già diventato meno accessibile di quello di Londra se si guarda al rapporto tra valori immobiliari e redditi.
Case di lusso a Milano: i valori continuano a crescere
Secondo i dati riportati dal "Sole 24 Ore" (basati sullo studio dell'Osservatorio sulle Residenze Esclusive di Tirelli&Partners), in cinque anni i prezzi massimi richiesti a Milano nel segmento luxury sono balzati da 18mila euro nel 2020 a quasi 28mila euro nel 2025, segnando un +54%. Al contrario, il Prime Central London soffre una crisi che ha visto i valori scendere del 4,8% nel 2025, con cali superiori al 6% per gli immobili sopra i 10 milioni di sterline.
Mercato luxury, ecco perché cresce
A guidare questa inversione di rotta e la crescita del mercato immobiliare luxury a Milano è in primis il regime di agevolazione fiscale legato alla flat tax, insieme alle quotazioni immobiliari del segmento luxury ancora competitive e l’alta qualità della vita e delle location. Mentre Londra risente negli ultimi anni delle politiche fiscali introdotte, orientate ad aumentare la pressione tributaria in particolare sui redditi più elevati.
Inglesi sempre più presenti
Milano dunque si conferma al centro della nuova geografia europea della ricchezza: lo confermano anche i dati relativi al cambio di residenza. Nel 2025 su oltre 3.700 contribuenti ad altissimo reddito che hanno trasferito la residenza in Italia più della metà (il 52%) ha scelto proprio il capoluogo lombardo, con gli inglesi tra i più presenti (4 su 10).
Milano, sempre più servizi e la qualità della vita cresce
La città offre inoltre un ecosistema ormai pienamente integrato a livello internazionale, oltre a una rete consolidata di servizi professionali, legali e fiscali. A questo si aggiungono altri fattori come la qualità della vita, la presenza di scuole internazionali e la facilità di connessione con le principali capitali europee. La concentrazione crescente di grandi patrimoni genera inoltre un effetto rete: più aumenta il numero dei residenti facoltosi, più il sistema diventa attrattivo per nuovi ingressi.
Trend positivo anche per il 2026
E il trend positivo sul fronte residenziale di lusso per la città meneghina è destinato a crescere ancora: per il 2026, le previsioni dell'agenzia immobiliare Knight Frank citate dal "Sole 24 ore", vedono iI prezzi degli immobili residenziali prime salire di un ulteriore 2%.