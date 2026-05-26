Il mercato immobiliare residenziale di lusso di Milano sempre più vicino a quello di Londra. Sebbene i prezzi medi delle case di fascia alta (stime di Engel&Völkers) nel capoluogo lombardo siano compresi tra 10 e 23 mila euro al metro quadro, ancora inferiori ai 20-30 mila euro del centro londinese, Milano registra negli ultimi tempi picchi di oltre 27mila euro al metro quadro e un trend di crescita formidabile. Un'analisi del Financial Times mette in luce come il mercato residenziale "tradizionale" di Milano sia già diventato meno accessibile di quello di Londra se si guarda al rapporto tra valori immobiliari e redditi.