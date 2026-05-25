A "Mattino Cinque"

Milano, cresce il mercato degli hotel di lusso per cani: una junior suite costa 1500 euro

A "Mattino Cinque" il direttore dell'albergo: "Mercato in continua crescita"

25 Mag 2026 - 11:44
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L'inviato di "Mattino Cinque" Marcello Piazzano è a Milano in uno dei tanti hotel di lusso che offrono ogni tipo di comfort per gli amici a quattro zampe e i loro padroni. "Cuscini, chaise longue di design e cappottini, tutto ovviamente realizzato su misura" dice mostrando l'interno di una junior suite già occupata da due barboncini toy.

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In ogni stanza, spiega l'inviato, c'è una musica di sottofondo a 432 hz per far sì che gli animali si rilassino. "Tutto è partito dall'esigenza dei proprietari dei cani che ormai pongono ai loro amici a quattro zampe un'attenzione particolare. Parliamo di un legame con il proprio cane paragonabile a quello genitore - figlio, e questo ha determinato in modo clamoroso l'aumento del business. Nelle strutture ricettive che li accolgono quello che si trova per la maggiore è un pet kit con una ciotola e la solita cuccetta. Noi abbiamo voluto stravolgere" dice il direttore dell'albergo servendo ai due barboncini la colazione in camera. 

Poi conclude: "Tutte le nostre camere sono realizzate con prodotti anallergici e hanno all'interno delle piante fondamentali per l'ossigenazione. Il prezzo della camera lo fa il mercato ma posso dire che si aggira intorno 1500 euro a notte".

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