Milano, cresce il mercato degli hotel di lusso per cani: una junior suite costa 1500 euro

In ogni stanza, spiega l'inviato, c'è una musica di sottofondo a 432 hz per far sì che gli animali si rilassino. "Tutto è partito dall'esigenza dei proprietari dei cani che ormai pongono ai loro amici a quattro zampe un'attenzione particolare. Parliamo di un legame con il proprio cane paragonabile a quello genitore - figlio, e questo ha determinato in modo clamoroso l'aumento del business. Nelle strutture ricettive che li accolgono quello che si trova per la maggiore è un pet kit con una ciotola e la solita cuccetta. Noi abbiamo voluto stravolgere" dice il direttore dell'albergo servendo ai due barboncini la colazione in camera.