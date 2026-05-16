Francia, è morto Lazare: era il cane più anziano del mondo

Lazare se n'è andato "fra le mie braccia", dice Ophélie Boudol, 29 anni, che aveva "ereditato" il cagnolino soltanto lo scorso 18 aprile, adottandolo in un canile dove era stato lasciato dopo la morte della sua prima padrona. "Non era certo il cane più bello che avessi visto - ammette Ophélie intervistata da Le Parisien - ma fra noi c'è stato subito il contatto. Mi ha subito dato emozioni, io non volevo che finisse in un canile, aveva bisogno di amore intorno". La storia di Lazare è stata raccontata da diversi media internazionali, compreso il New York Post. Quando il proprietario di Lazare e morto, lui è stato accolto dal rifugio Spa Annecy Marlioz, nell’Alta Savoia. Ed è lì che gli operatori hanno deciso di verificare quanti anni avesse quel piccolo cane dal pelo bianco e marrone, le grandi orecchie e la lingua sempre un po' penzolante fuori dalla bocca.