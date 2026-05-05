Francia, Lazare è il cane più vecchio del mondo: a 31 anni punta a infrangere un primato storico
Ha attraversato tre decenni e sfida un record fermo dal 1939: la sua età potrebbe riscrivere i limiti della vita canina
Sulle montagne francesi c'è un cane, che potrebbe cambiare ciò che sappiamo sulla durata della vita canina. Si chiama Lazare ed è uno spaniel nano continentale che, secondo i documenti ufficiali, sarebbe nato il 4 dicembre 1995. Se confermato, significherebbe che Lazar ha superato i 30 anni, un traguardo quasi impensabile per la sua specie. La Société Protectrice des Animaux (SPA), la principale organizzazione francese per la protezione degli animali, ha deciso di contattare il Guinness World Records per verificare quella che potrebbe scrivere una nuova pagina nella storia dei primati.
Lazare non è l'immagine di un campione nel senso classico: convive con artrite, ha perso parte dell'udito, vede poco e porta con sé un dettaglio che lo rende immediatamente riconoscibile: la lingua, che resta sempre fuori dalla bocca. Segni evidenti di un tempo che non ha fatto sconti, ma che non è riuscito a fermarlo.
La sua età è stata oggetto di controlli accurati. Il microchip indicava chiaramente la data di nascita, poi confermata attraverso il Livre des Origines Français, il registro ufficiale dei cani di razza. "Abbiamo effettuato una doppia verifica. Non ci possono essere dubbi. Lazare è nel suo 31º anno" ha spiegato al Telegraph Anne-Sophie Moyon, responsabile del rifugio di Annecy Marlioz, dove il cane ha vissuto dopo la morte del precedente proprietario
Prima di Lazare, il record apparteneva a Bluey, un cane da pastore australiano morto nel 1939 all'età di 29 anni. Un primato rimasto intatto finora, che potrebbe essere messo in discussione da questo piccolo sopravvissuto delle Alpi. Ophélie Boudol, la sua nuova proprietaria, ha scelto Lazare senza esitazioni: "Non sono interessata a questo record. L'ho adottato perché amo gli animali. Tra noi è nato subito un legame. Non potevo immaginare che finisse la sua vita in un rifugio".