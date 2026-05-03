Affettuoso e dispensatore di fusa, Pitagora ha già compiuto la sua prima visita: due ore trascorse in uno dei reparti più delicati, quello di Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza. Il Meyer è stato il primo centro sanitario pubblico in Italia a inserire la pet therapy nei protocolli clinici, riconoscendola come una vera e propria terapia. Per anni protagonisti sono stati i cani, presenza familiare e attesa nei reparti. Il progetto si evolve: l'ingresso di un gatto risponde a bisogni specifici, soprattutto, di quei pazienti che faticano a fidarsi e a costruire relazioni. Il gatto è vicino all'esperienza quotidiana di molti bambini e ragazzi e la sua presenza discreta favorisce il contatto fisico e crea situazioni di accudimento emotivo profondo.