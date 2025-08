A Cirié (Torino) sarà possibile essere sepolti con il proprio cane o gatto

La procedura, come accennato, prevede alcuni vincoli: la sepoltura è consentita soltanto nei loculi o nelle cellette, non nei campi comuni; l'animale dovrà essere cremato presso un impianto autorizzato e le sue ceneri conservate in un'urna da tumulare solo dopo la morte del proprietario. Non solo: il nome del cane o del gatto di famiglia non dovrà comparire sulle lapidi. Ci potrà, invece, essere la foto del defunto in compagnia del quattrozampe. Come spiega Il Messaggero, la tumulazione è possibile, previa cremazione e in urna separata, su richiesta o per volontà del defunto o dei suoi eredi.