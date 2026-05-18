Compra una borsa vintage per un dollaro e mezzo, ma scopre che ne vale 35mila

Il modello della borsa: un raro pezzo da collezione - Secondo gli esperti intervenuti nel programma, la borsa è un raro modello vintage firmato dalla storica maison di lusso francese, Cartier. "È una borsa Art Déco assolutamente squisita", esordisce l'esperta spiegando che il prezioso dettaglio, un piccolo vaso ricolmo di fiori e frutta , è realizzato in platino e contiene rubini, smeraldi, zaffiri e diamanti con taglio antico. La borsa apparterrebbe a una collezione prodotta in quantità limitatissime tra gli anni Sessanta e Settanta.A renderla particolarmente preziosa sono diversi dettagli: la cucitura eseguita a mano, le fibbie dorate originali, il logo impresso internamente e soprattutto lo stato di conservazione considerato eccezionale per un oggetto così datato.