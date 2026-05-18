Compra una borsa vintage per un dollaro e mezzo, ma scopre che ne vale 35mila
Il clamoroso ritrovamento è stato raccontato durante una trasmissione americana dedicata agli oggetti usati: l'accessorio era un Cartier d'època introvabile
A volte una semplice visita in un mercatino vintage può trasformarsi un un affare incredibile È quanto accaduto a una donna americana che, dopo aver acquistato una vecchia borsa per appena 1,50 dollari, ha scoperto che il suo valore reale superava i 35mila dollari. La scoperta è avvenuta durante una puntata di Antiques Roadshow, un reality show americano in cui degli esperti valutano oggetti di antiquariato e da collezione portati dal pubblico, raccontandone la storia, la provenienza e il valore economico spesso con esiti inaspettati.Durante la puntata, il pubblico ha assistito con stupore alla valutazione finale, che ha trasformato un acquisto apparentemente insignificante in un autentico tesoro.
Il modello della borsa: un raro pezzo da collezione - Secondo gli esperti intervenuti nel programma, la borsa è un raro modello vintage firmato dalla storica maison di lusso francese, Cartier. "È una borsa Art Déco assolutamente squisita", esordisce l'esperta spiegando che il prezioso dettaglio, un piccolo vaso ricolmo di fiori e frutta , è realizzato in platino e contiene rubini, smeraldi, zaffiri e diamanti con taglio antico. La borsa apparterrebbe a una collezione prodotta in quantità limitatissime tra gli anni Sessanta e Settanta.A renderla particolarmente preziosa sono diversi dettagli: la cucitura eseguita a mano, le fibbie dorate originali, il logo impresso internamente e soprattutto lo stato di conservazione considerato eccezionale per un oggetto così datato.
Cifra record - Gli specialisti hanno inoltre evidenziato come quel modello sia oggi molto ricercato dai collezionisti internazionali e dagli appassionati di moda vintage di fascia alta. Il valore stimato di circa 35mila dollari deriva anche dalla rarità dell’esemplare sul mercato: negli ultimi anni, borse simili sono state battute all’asta a cifre record, alimentando l’interesse verso il lusso vintage come forma di investimento.
La sorpresa in diretta - Nel corso della trasmissione, la proprietaria della borsa ha raccontato di aver acquistato l’oggetto quasi per caso, attratta semplicemente dal design elegante. Solo dopo alcuni controlli ha deciso di sottoporla alla valutazione degli esperti, senza immaginare il clamoroso risultato. La rivelazione del prezzo ha lasciato senza parole la donna sia il pubblico in studio, trasformando la vicenda in una storia virale.