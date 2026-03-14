Un brano simbolo degli anni Novanta – "Iris dei Goo Goo Dolls" – e una semplice domanda: "What were you like in the ’90s?". Su Instagram e TikTok sta spopolando un nuovo trend che invita celebrità e artisti a condividere immagini della propria gioventù, facendo fare un tuffo nel passato emozionante a milioni di fan. Tra reel e video nostalgici, ecco come funziona e quali sono le star che hanno partecipato.