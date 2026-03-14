Le star rilanciano gli anni '90: spopola il trend che fa rivivere il passato
Immagini d'epoca accostate a quelle attuali e un'ondata di malinconia: su Instagram e TikTok tutti pazzi per il fenomeno di "What were you like in the '90s"
Un brano simbolo degli anni Novanta – "Iris dei Goo Goo Dolls" – e una semplice domanda: "What were you like in the ’90s?". Su Instagram e TikTok sta spopolando un nuovo trend che invita celebrità e artisti a condividere immagini della propria gioventù, facendo fare un tuffo nel passato emozionante a milioni di fan. Tra reel e video nostalgici, ecco come funziona e quali sono le star che hanno partecipato.
Il format del trend
Il meccanismo è tanto semplice quanto coinvolgente: brevi video che alternano immagini del presente a scatti del passato. Nei montaggi compaiono red carpet di 30 anni fa, set cinematografici, backstage e fotografie personali che raccontano gli inizi di molte carriere nate proprio negli anni Novanta.
Le star che hanno partecipato
Tra le celebrità che hanno aderito al trend ci sono nomi del calibro di Sharon Stone, che ha condiviso il suo contributo nostalgico proprio in occasione del compleanno, e Jared Leto, protagonista di numerosi progetti iconici di quel periodo.
All’iniziativa hanno preso parte anche altri volti molto noti dello spettacolo. Tra questi Drew Barrymore, Kevin Bacon, Reese Witherspoon, Brooke Shields e Gillian Anderson.
Presente anche Brian Austin Green, uno dei protagonisti della storica serie televisiva Beverly Hills, 90210, che negli anni Novanta è diventata un vero e proprio fenomeno generazionale. E poi ancora Giancarlo Esposito, Pamela Anderson, Jewel e Joey McIntyre, fino a un’icona del tennis come Andre Agassi.
Anche la musica celebra gli anni Novanta
Il trend non ha coinvolto soltanto il mondo del cinema e della televisione. Anche alcune icone della musica pop hanno deciso di partecipare.
I Backstreet Boys e le Spice Girls, ad esempio, hanno pubblicato sui social un collage di immagini vintage che ripercorrono il periodo in cui dominavano le classifiche internazionali e riempivano stadi e palazzetti in tutto il mondo.
Perché il trend ha conquistato il pubblico
Il successo di questi contenuti si inserisce in un fenomeno più ampio: il ritorno della cultura degli anni Novanta. Nell’ultimo periodo, infatti, quel decennio sta vivendo una vera riscoperta, dalla moda – con il ritorno di jeans a vita alta, accessori rétro e dettagli vintage – fino alla musica e agli eventi dedicati a quell’epoca.
Questo interesse non coinvolge solamente i Millenials più nostalgici, ma anche e soprattutto la Generazione Z, sempre più attratta da stili e sonorità che richiamano il passato, e affascinati, probabilmente, anche dai racconti dei genitori.
Nostalgia digitale e memoria pop
Così, mentre elementi estetici degli anni Novanta tornano sulle passerelle e nei beauty look, anche i social diventano uno spazio in cui il passato viene reinterpretato e condiviso.
Instagram e TikTok trasformano vecchi scatti e filmati in piccoli racconti visivi che mescolano memoria personale e storia della cultura pop, offrendo al pubblico l’occasione di riscoprire un decennio che continua a influenzare immaginario, stile e intrattenimento.