Oscar 2026, parata di star tra i presentatori: cast da urlo
Annunciato il terzo blocco di celebrità presenti sul palco della 98esima edizione degli Academy Awards: nomi stellari
Oscar 2024: Robert Downey Jr. © IPA
Hollywood scalda i motori in vista della notte degli Oscar 2026 e la lista di star pronte a salire sul palco continua ad allungarsi. Secondo quanto riportato da Variety, tra i presentatori della 98esima edizione degli Academy Awards ci saranno anche Anne Hathaway, Robert Downey Jr., Paul Mescal, Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas e Gwyneth Paltrow.
Il cast al completo (per ora
L’annuncio arriva dai produttori della cerimonia, Raj Kapoor e Katy Mullan, che hanno ufficializzato questo nuovo gruppo come terzo blocco di presentatori confermati per la serata più glamour di Hollywood.
Il cast stellare si aggiunge ai nomi già svelati nelle scorse settimane: Adrien Brody, Javier Bardem, Kieran Culkin, Chris Evans, Chase Infiniti, Mikey Madison, Demi Moore, Kumail Nanjiani, Maya Rudolph e Zoe Saldaña.
I vincitori dello scorso anno tornano sul palco
Alcuni di loro torneranno sul palco da protagonisti assoluti. Brody, Culkin, Madison e Saldaña, infatti, sono i vincitori dell’Oscar per la migliore interpretazione della scorsa edizione e avranno il compito di consegnare le statuette, anche se l’Academy non ha ancora reso note le categorie che presenteranno.
Le nomination più attese
Tra i titoli in corsa quest’anno spiccano produzioni che hanno attirato le attenzioni di tantissimi appassionati e addetti ai lavori. Paul Mescal e Chase Infiniti, pur non essendo stati nominati individualmente per Hamnet e Una battaglia dopo l’altra, fanno parte di due film che hanno conquistato l’Academy: Hamnet ha ottenuto otto candidature, mentre Una battaglia dopo l’altra ne ha raccolte ben tredici.
A guidare la corsa alle nomination è, però, Sinners, il film sui vampiri diretto da Ryan Coogler, che ha fatto registrare un record storico con 16 candidature. Subito dietro si piazza Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson con 13 nomination. Entrambi competono per il premio più ambito: quello di Miglior Film, dove in lizza compaiono anche Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, The Secret Agent, Sentimental Value e Train Dreams.
Dove seguire la cerimonia degli Osca
La 98esima edizione degli Academy Awards sarà condotta da Conan O’Brien e andrà in onda in diretta su ABC e in streaming su Hulu domenica 15 marzo. Il red carpet inizierà alle 23:30 circa, mentre la cerimonia partirà all’una del 16 marzo.