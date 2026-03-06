Oscar 2026, parata di star tra i presentatori: cast da urlo

Tra i titoli in corsa quest’anno spiccano produzioni che hanno attirato le attenzioni di tantissimi appassionati e addetti ai lavori. Paul Mescal e Chase Infiniti, pur non essendo stati nominati individualmente per Hamnet e Una battaglia dopo l’altra, fanno parte di due film che hanno conquistato l’Academy: Hamnet ha ottenuto otto candidature, mentre Una battaglia dopo l’altra ne ha raccolte ben tredici.