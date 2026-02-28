Per anni il volto di Susan Sarandon è stato sinonimo di libertà, talento e coraggio. Ora, però, a suo dire, la sua voce rischierebbe di essere strozzata. Alla vigilia dei premi Goya 2026, dove riceverà un riconoscimento alla carriera, Susan Sarandon ha spiegato perché da tempo non la si vede più nei grandi progetti hollywoodiani. La ragione, spiega l'attrice, sarebbe legata alla sua presa di posizione pubblica sulla guerra a Gaza e all’appello per un cessate il fuoco.