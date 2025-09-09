Da Javier Bardem a Mark Ruffalo, circa 1.500 artisti boicottano le istituzioni cinematografiche israeliane

L'iniziativa, promossa dal gruppo Film Workers for Palestine, ne ricorda un'altra condotta in passato, quella dei Filmmakers United Against Apartheid: in quel caso Jonathan Demme e Martin Scorsese insieme ad altri importanti registi si rifiutarono di proiettare i loro film nel Sudafrica dell'apartheid. In questo caso i firmatari della lettera si impegnano a non avviare o a interrompere la collaborazione con festival, emittenti televisive e case di produzione dello Stato ebraico colpevoli di "giustificare il genocidio e l'apartheid". I firmatari citano, ad esempio, il Jerusalem Film Festival e il Docaviv Documentary Film Festival, che “continuano a collaborare con il governo israeliano”. E denunciano: “La stragrande maggioranza delle case di produzione e distribuzione cinematografica israeliane, degli agenti di vendita, dei cinema e di altre istituzioni cinematografiche non ha mai pienamente riconosciuto i diritti internazionalmente riconosciuti del popolo palestinese”, aggiungendo che “ci sono, tuttavia, alcune entità cinematografiche israeliane che non sono complici”, senza però nominarle. L'appello al boicottaggio prende di mira “la complicità istituzionale, non l'identità”, né gli individui di nazionalità israeliana, afferma l'articolo.