Sullo sciopero degli attori

A 76 anni Susan Sarandon non si smentisce, è più che mai la pasionaria di Hollywood, e lo è ancora di più oggi quando attori della WGA e sceneggiatori della Sag-Aftra sono in sciopero dal 2 maggio per una retribuzione equa e contro la minaccia sempre più concreta dell'intelligenza artificiale. "Hollywood non è politica, si preoccupa solo di far soldi. È legata solo al denaro. Bette Davis ha combattuto contro il sistema dei contratti ai tempi della black list, c'erano allora molti attori contro il fascismo negli Stati Uniti, contro McCarthy, tutte persone che sono state poi punite. Hollywood insomma è capitalismo edoggi lo è più che mai". E ancora l'attrice: "Gli attori non sono più in grado di vivere. Per il sindacato attori devi guadagnare 26mila dollari l'anno per avere assistenza sanitaria. Ora l'87% non lo raggiunge e questo vale anche per chi lavora nelle serie televisive. E che dire poi degli Studios che grazie all'intelligenza artificiale sottopongono gli attori a una scansione del proprio corpo diventando così proprietari della loro immagine".