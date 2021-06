Geena Davis e Susan Sarandon sono di nuovo Thelma & Louise": bacio saffico sulla cabrio come 30 anni fa

A bordo di una Ford Thunderbird del 1966 e con indosso una maglietta con la scritta: "Lei è la mia Thelma e io sono la sua Louise" Geena Davis e Susan Sarandon sono tornate ad essere le iconiche " Thelma & Louise" dell'omonimo film targato 1991 per un giorno. E per celebrare il trentesimo anniversario della pellicola firmata da Ridley Scott le due attrici hanno ricreato il famoso bacio saffico dell'ultima indimenticabile scena prima del salto nel vuoto del Grand Canyon.



Sono passati 3 decenni da quel salto verso la libertà, simbolo di emancipazione femminile e di amicizia, ma per Geena Davis, 65 anni e Susan Sarandon, 75 il tempo sembra essersi fermato. In forma smagliante le due attrici sono rientrate nei panni delle indimenticabili protagoniste di "Thelma & Louise" in una sorta di drive in allestito al Teatro Greco di Griffith Park a Los Angeles per una proiezione speciale del film che le rese celebri.

E per l'occasione hanno posato insieme baciandosi sulla bocca a bordo di una cabrio, la stessa Ford Thunderbird blu, che hanno guidato durante le riprese della loro rocambolesca fuga per evadere dalla routine quotidiana.

Il film vinse nel 1992 un Oscar come migliore sceneggiatura e valse a Ridley Scott la nomination per la Miglior Regia e alla Davis e alla Sarandon quella come Migliori Attrici Protagoniste.

Prima che a loro il ruolo di Thelma e Louise era stato proposto a molte altre attrici tra queste Meryl Streep e Goldie Hawn, Michelle Pfeiffer e Jodie Foster.

Il film richiese un budget di 16,5 milioni di dollari ed ebbe un incasso al box office di oltre 45. Nel 2016 è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso negli Stati Uniti.

Adesso riecco Thelma e Louise insieme, abbracciate e sorridenti, a ricordare un film che, per molte donne ma non solo, è diventato un must e nel cinema rappresenta uno dei capisaldi dell'emancipazione femminile.



I proventi dell'evento sono andati in beneficenza all'L.A. Regional Food Bank e al The Geena Davis Institute on Gender in Media.