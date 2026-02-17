Tendenze barba e capelli 2026, è il momento di uomini al naturale

Basta eccessi. Barba e capelli si portano "clean". Un aspetto pulito e ordinato si sta rivelando la chiave vincente in questi primi mesi del 2026. L'era hipster sembra ormai essere definitivamente giunta al capolinea, così come si vedono sempre meno barbe lunghe e importanti. Ogni millimetro conta e il segreto è sempre partire da una buona base, ovvero da una pelle detersa e idratata.