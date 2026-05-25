L'Ia Claude Mythos fa tremare anche la Banca centrale europea: convocata una riunione contro i rischi del nuovo sistema di Anthropic

Il tutto, adesso, è nelle mani degli istituti partner del progetto di Anthropic e della loro intenzione a condividere informazioni e nuove capacità con le banche europee: è "un peccato", ha detto Elderson, che le gli istituti di credito del Vecchio Continente non abbiano accesso a Mythos, ma allo stesso tempo il vicepresidente del Consiglio di vigilanza della Bce ha manifestato la speranza che le banche statunitensi presenti all'incontro di martedì condividano con le loro controparti dell'Eurozona le lezioni apprese dalla sperimentazione del modello.