Musk perde la causa contro Altman per OpenAi

L'uomo più ricco del mondo è stato cofondatore della società lanciata nel 2015 che ha poi creato ChatGpt, ma aveva lasciato il consiglio d'amministrazione dopo tre anni, quando aveva ormai investito 38 milioni di dollari. Secondo Musk, Altman e il suo principale vice avrebbero virato verso un modello di business orientato al profitto alle sue spalle. L'ex Doge aveva chiesto - ma non ottenuto - anche la rimozione del presidente Greg Brockman dall'azienda della Silicon Valley che oggi è valutata circa 852 miliardi di dollari. In aula, Muak ha sempre sostenuto che i soldi non dovessero tornare a lui, ma all'"ente benefico OpenAi".