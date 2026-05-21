"Milano può essere la capitale europea dell'intelligenza artificiale"

Qual è il prossimo passo per fare di Milano e dell'Italia un punto di riferimento europeo nell'ecosistema AI?

L'AI Week è un evento privato organizzato da una piccola azienda di Altamura, in provincia di Bari, con meno di venti persone. Eppure la sfida, per quanto ambiziosa, stiamo riuscendo a vincerla. Il sogno è vedere i 25 padiglioni di Fiera Rho ospitare ogni tecnologia AI del pianeta. Per arrivare fin lì, però, serve un coinvolgimento più deciso della pubblica amministrazione. L'Italia ha oggi la possibilità di giocare questa partita non solo sviluppando algoritmi o unicorni, ma creando il mercato europeo dell'AI, il luogo dove domanda e offerta si incontrano. Da italiano, sono orgoglioso di poterlo dire, e non limitarmi a osservarlo da una fiera a Las Vegas o Barcellona.