La truffa "made in IA" sbarca su Vinted, foto modificate per simulare danni e ottenere rimborsi

A questo punto, l'utente contatta l'assistenza clienti di Vinted e, allegando la foto, chiede che la persona da cui ha acquistato l'oggetto rimborsi la spesa. Se la richiesta è approvata, il truffatore di fatto ottiene un oggetto in perfette condizioni gratuitamente. E non è tutto. Il sistema di Vinted prevede infatti un sistema di "penalizzazioni" e ripercussioni sull'account dei venditori che hanno ricevuto segnalazioni. Oltre il danno (economico), la beffa.