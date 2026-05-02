Achille Lauro regala due biglietti alla fan truffata da falsi manager
Le avevano promesso un incontro faccia faccia col cantante al costo di 10mila euro. La donna: "Mi regalerà due biglietti, colpita dal gesto"
Achille Lauro canta Perdutamente per le vittime di Crans Montana © Ansa
Una promessa di incontro trasformata in incubo. È iniziato così il raggiro ai danni di una fan di Achille Lauro, agganciata su TikTok da un falso profilo del cantante e poi convinta, tramite un sedicente manager, a versare 10mila euro per un faccia a faccia esclusivo. La donna ha effettuato due bonifici verso un conto estero, prima di rendersi conto della truffa quando è arrivata una seconda richiesta da oltre 45mila dollari. I carabinieri di Castelnovo Monti hanno ricostruito il flusso del denaro, denunciando due persone del Reggiano.
Il bel gesto di Achille Lauro
Venuto a conoscenza della vicenda, Achille Lauro ha scelto di intervenire concretamente: due biglietti omaggio per il concerto del 6 giugno a Rimini tramite il proprio ufficio stampa. "Mi hanno detto che si è interessato personalmente" ha raccontato la fan. La fan parteciperà all'evento con la nipote. Resta, però, l'amarezza per le reazioni sui social, spesso offensive, mentre proseguono le verifiche per tentare di recuperare il denaro sottratto.