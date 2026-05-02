Una promessa di incontro trasformata in incubo. È iniziato così il raggiro ai danni di una fan di Achille Lauro, agganciata su TikTok da un falso profilo del cantante e poi convinta, tramite un sedicente manager, a versare 10mila euro per un faccia a faccia esclusivo. La donna ha effettuato due bonifici verso un conto estero, prima di rendersi conto della truffa quando è arrivata una seconda richiesta da oltre 45mila dollari. I carabinieri di Castelnovo Monti hanno ricostruito il flusso del denaro, denunciando due persone del Reggiano.