Lo show di Achille Lauro al Circo Massimo
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Tre brani inediti e un respiro internazionale per il nuovo capitolo artistico del cantante
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Achille Lauro riparte, cambiando prospettiva. "Comuni immortali" non è solo una riedizione, è un passaggio netto verso una nuova fase. Il progetto, disponibile da oggi 17 aprile, amplia e riscrive il senso del precedente lavoro, trasformandolo in qualcosa di più ambizioso. Dentro ci sono nuove canzoni, ma soprattutto un’idea diversa di racconto: più aperta, più internazionale e più consapevole.
"Comuni immortali" nasce come evoluzione di un album già di successo ("Comuni mortali", dell’aprile 2025), ma prende subito un’altra direzione. Il titolo cambia di poco, il significato molto di più. Non è più solo una fotografia, ma un movimento continuo tra identità, amore e trasformazione.
Tra i nuovi brani spicca la title track omonima dell’album, una ballata intensa che guarda a un amore impossibile, quasi fuori dal tempo. Lauro la descrive alla stampa come una delle canzoni più importanti di questo periodo: un racconto emotivo, senza una struttura rigida, costruito per lasciare spazio alle sensazioni.
Accanto a questo, "La città degli angeli" porta dentro l’esperienza vissuta tra Italia e Stati Uniti. Un brano che riflette la vita lontano da casa, tra sogni inseguiti e traguardi raggiunti. "La via dei guai", invece, è più corale: parla di chi cade e riparte, di chi prova a rimettersi in piedi ogni giorno. Un racconto apparentemente più semplice, ma diretto. E che guarda alla quotidianità senza filtri.
Il progetto nasce in un anno intenso, vissuto tra Europa e Stati Uniti. Los Angeles e New York diventano tappe fondamentali, luoghi in cui Lauro scrive e sperimenta. Un periodo che lui stesso definisce decisivo, fatto di lavoro, ma anche di nuove influenze.
La presentazione del disco è passata anche da un incontro diretto con i fan: una listening experience online che ha coinvolto migliaia di persone. Un modo per condividere subito questo nuovo capitolo e testarne l’impatto.
Ora il suo sguardo è già proiettato verso il futuro. Dopo il tour nei palazzetti, l’artista si prepara alle date negli stadi di giugno, anticipo di un percorso ancora più grande nel 2027. "Voglio restituire alle persone che ci stanno donando così tanto amore un ultimo giro di musica, da cantare insieme, prima dei nostri primi stadi. L’energia che ricevo ogni giorno mi travolge e mi spinge ad andare sempre oltre", dice. E in effetti "Comuni immortali" sembra proprio questo: un ponte tra quello che è stato e quello che sta per arrivare.
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