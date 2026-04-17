Ora il suo sguardo è già proiettato verso il futuro. Dopo il tour nei palazzetti, l’artista si prepara alle date negli stadi di giugno, anticipo di un percorso ancora più grande nel 2027. "Voglio restituire alle persone che ci stanno donando così tanto amore un ultimo giro di musica, da cantare insieme, prima dei nostri primi stadi. L’energia che ricevo ogni giorno mi travolge e mi spinge ad andare sempre oltre", dice. E in effetti "Comuni immortali" sembra proprio questo: un ponte tra quello che è stato e quello che sta per arrivare.