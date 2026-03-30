Motorola e Achille Lauro insieme per la campagna "Il finale? Lo scegli tu"
L’azienda ha lanciato il nuovo progetto dedicato alla famiglia moto g, che vede come creative director e protagonista il noto artista
© motorola
Ha preso il via la nuova campagna di motorola dedicata alla famiglia moto g, che vede protagonista Achille Lauro. Il progetto segna un nuovo capitolo nella partnership tra il brand e l'artista, e vede Lauro assumere il ruolo di creative director. "Siamo entusiasti di proseguire questo percorso con Achille Lauro," ha dichiarato Giorgia Bulgarella, Marketing Director di Motorola Italia. "La tecnologia, oggi più che mai, è un'estensione della nostra personalità e del nostro stile. Con la famiglia moto g, invitiamo i nostri utenti a un nuovo livello di espressione. È un'evoluzione naturale del messaggio “E tu che fai, sali?' della precedente campagna edge, che ora si trasforma in un invito ancora più profondo: 'Il finale? Lo scegli tu. Un invito diretto a definire la propria espressione e a vivere la tecnologia della nuova famiglia moto g, moto g57, moto g67 e moto g77”.
La campagna di motorola
La campagna è stata diretta da Byron Rosero. Un elemento distintivo del film è l’integrazione di una componente realizzata con intelligenza artificiale (AI), utilizzata come strumento creativo per ampliare il racconto visivo e aprire a nuove possibilità narrative. “Lavorare a questa campagna è stata un’occasione per tradurre un messaggio forte come ‘Il finale? Lo scegli tu’ in qualcosa che fosse vicino all’ambassador e al pubblico a cui parla,” ha commentato Byron Rosero. “L’idea era costruire un viaggio che fosse sì visivo, ma anche simbolico, in cui Achille Lauro, nel ruolo di creative director, ci accompagna attraverso la creazione di mondi che riflettono libertà ed espressione personale, supportati dalla sua intuizione nel creare senza giudicarsi”. La campagna vede la firma anche di Nima Benati, tra le fotografe di moda italiane più riconosciute a livello internazionale.