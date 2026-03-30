Motorola e Achille Lauro insieme per la campagna "Il finale? Lo scegli tu"

Ha preso il via la nuova campagna di motorola dedicata alla famiglia moto g, che vede protagonista Achille Lauro. Il progetto segna un nuovo capitolo nella partnership tra il brand e l'artista, e vede Lauro assumere il ruolo di creative director. "Siamo entusiasti di proseguire questo percorso con Achille Lauro," ha dichiarato Giorgia Bulgarella, Marketing Director di Motorola Italia. "La tecnologia, oggi più che mai, è un'estensione della nostra personalità e del nostro stile. Con la famiglia moto g, invitiamo i nostri utenti a un nuovo livello di espressione. È un'evoluzione naturale del messaggio “E tu che fai, sali?' della precedente campagna edge, che ora si trasforma in un invito ancora più profondo: 'Il finale? Lo scegli tu. Un invito diretto a definire la propria espressione e a vivere la tecnologia della nuova famiglia moto g, moto g57, moto g67 e moto g77”.