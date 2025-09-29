Achille Lauro e Celeste Dalla Porta insieme alle sfilate di Milano, sono una coppia?

Sulla sua vita privata, Achille Lauro è sempre stato molto riservato. Nel 2019 aveva confessato di essere fidanzato "da tanti anni" e l'anno successivo era stato paparazzato dal settimanale Chi con Francesca, la sua compagna. Della storia non ha mai parlato apertamente ma, da un certo punto in poi, è apparso chiaro che fosse finita. L'anno scorso si era parlato di una relazione con Giulia, la sorella di Sarah Toscano, ma il cantante aveva smentito: "Sono single" aveva dichiarato. Ora le foto con Celeste Dalla Porta sembrano aggiungere un altro capitolo alle sue vicende sentimentali. E stavolta potrebbe addirittura avere voglia di uscire allo scoperto.