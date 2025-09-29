Achille Lauro e Celeste Dalla Porta insieme alle sfilate di Milano, sono una coppia?

© getty images
Il cantante e l'attrice paparazzati insieme in atteggiamenti complici e affettuosi fanno volare il gossip
Hanno scelto la Milano Fashion Week per debuttare come coppia, o è stato solo un incontro tra amici? Quello che è certo è che le foto di Achille Lauro e Celeste Dalla Porta insieme alle sfilate hanno acceso il gossip. I due sono apparsi in atteggiamenti complici, mentre si cingono la vita a vicenda avviandosi a uno dei tanti eventi. Le voci su una love story in corso tra il cantante e l'attrice giravano già da tempo e le nuove immagini non fanno che alimentarle ancora di più.
Celeste Dalla Porta sorride felice, mentre Achille Lauro è impassibile e con lo sguardo coperto dagli occhiali scuri. Che ci sia sintonia tra loro si vede, non fosse altro per quelle braccia intorno alla vita davanti ai fotografi mentre scendono dallo stesso van. L'attrice è sexy e grintosa con camicia in pizzo trasparente, pantaloni cargo e pochette animalier. Il cantante si presenta invece in versione dandy contemporaneo, con t-shirt bianca, pantaloni sartoriali e cappotto dal collo di pelliccia. Bellissimi e affiatati si sono mostrati ai flash, e ora non manca nient'altro che rendere ufficiale la relazione magari con un bel bacio.
Celeste Dalla Porta, musa di Paolo Sorrentino nel film "Parthenope", è stata protagonista nel video della canzone di Achille Lauro "Incoscienti Giovani". Che tra loro ci fosse una sintonia speciale non era sfuggito a nessuno, e infatti già da quando la clip è stata girata si parlava di un amore nascente. I due si erano sempre mantenuti nell'ombra cercando di non alimentare le chiacchiere, almeno fino alla Milano Fashion Week.
Sulla sua vita privata, Achille Lauro è sempre stato molto riservato. Nel 2019 aveva confessato di essere fidanzato "da tanti anni" e l'anno successivo era stato paparazzato dal settimanale Chi con Francesca, la sua compagna. Della storia non ha mai parlato apertamente ma, da un certo punto in poi, è apparso chiaro che fosse finita. L'anno scorso si era parlato di una relazione con Giulia, la sorella di Sarah Toscano, ma il cantante aveva smentito: "Sono single" aveva dichiarato. Ora le foto con Celeste Dalla Porta sembrano aggiungere un altro capitolo alle sue vicende sentimentali. E stavolta potrebbe addirittura avere voglia di uscire allo scoperto.
