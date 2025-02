Sanremo 2025: Achille Lauro - "Incoscienti giovani", il significato del testo

Torna al Festival di Sanremo Achille Lauro. Per lui è la quarta partecipazione in gara, mentre altre due volte è stato ospite. L'artista, reduce dall'esperienza in giuria a "X Factor", presenta "Incoscienti giovani", un brano di cui firma il testo insieme a Simonpietro Manzari, Paolo Antonacci e Davide Simonetta.