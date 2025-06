Achille Lauro infiamma il Circo Massimo sold-out e prenota l'Olimpico per il 2026

Al Circo Massimo Lauro ha presentato una formazione inedita, con una band composta da Daniele Nelli (chitarra), Marco Lanciotti (batteria), Gregorio Calculli (pianoforte), Nicola Iazzi (basso), Riccardo Castelli (chitarra) e Mattia Tedesco (chitarra), insieme a 40 musicisti tra fiati, archi, cori e percussioni, con la partecipazione della cantante lirica Valentina Gargano in alcuni brani. Il concerto ha mescolato successi senza tempo, ballad e sonorità moderne, partendo con Lauro in abito rosso e "AMOR", la sua dedica a Roma. Ha proseguito con "Bam Bam Twist", "1969" e "Dannata San Francisco", per poi passare a momenti più intimi, come "Perdutamente", accompagnato dalla voce di Valentina Gargano, e "Cristina", un omaggio a sua madre. Il live ha continuato con "Me ne frego" e "Amore disperato", dedicata a chi gli ha salvato la vita. Con un cambio di look in tuta di pelle e occhiali da sole, ha eseguito "Rolls Royce" insieme all'amico Boss Doms, riproponendo l'iconica performance di Sanremo 2019. Non può mancare un medley con i brani più audaci, tra cui "Pessima", "Cadillac", "Bulgari" e "Thoiry", mentre con l'avvicinarsi del gran finale arrivano "Barabba III", "La bella e la bestia" e "Nati da una costola", fino al pezzo forte "C'est la vie".