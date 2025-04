Achille Lauro: “Sono single, non voglio storie”

Achille Lauro ripercorre anche alcuni passaggi significativi della sua infanzia. “Ero timido ma sveglio, tormentato ma vivace – dice a Vanity - Mi facevano ridere gli amici, la compagnia. Mi commuovevano alcuni cartoni animati, sono sempre stato sensibile. Però la sensibilità non pagava nel mio mondo, specie durante l’adolescenza: mi vergognavo a piangere, a mostrare i sentimenti, ad amare”. Il cantautore racconta di essere stato bullizzato: “Negli anni Novanta, faceva parte del percorso di crescita. O eri vittima o eri carnefice… La verità è che, per difendermi, sono stato anche carnefice. Dovevo dimostrare la mia superiorità, sono cresciuto tra furfanti e delinquenti”. Ora però il consiglio che si sente di dare ai tanti “Incoscienti giovani” è chiaro: “Il talento è una menzogna, non esiste. Esiste la grande insistenza, la dedizione assoluta, l’ossessione in senso positivo. Non si nasce bravi, si nasce innamorati di qualcosa… Meglio disegnare le Madonne per terra per sempre, piuttosto che essere rinchiusi in un mondo che non sentite vostro. Chi volete essere nella vita? Chiedetevi questo”.