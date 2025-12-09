"Comuni Immortali", il progetto live di Achille Lauro parte in anteprima da Rimini

L'annuncio arriva a pochi mesi dal via del tour nei palazzetti, che a marzo toccherà tutta Italia con 15 date da tempo sold-out
Andrà in scena il 7 giugno 2026, allo Stadio Romeo Neri di Rimini, l'anteprima di "Comuni Immortali", il progetto live che il prossimo anno porterà per la prima volta Achille Lauro allo Stadio Olimpico di Roma (10 giugno, già sold-out) e allo Stadio San Siro di Milano (15 giugno, ultimi biglietti disponibili). I biglietti per Rimini sono disponibili dalle 14 di domani, 10 dicembre, in presale sul canale broadcast di Instagram di Achille Lauro, e dalle 14 del 12 dicembre in general sale su Ticketone e nei punti vendita autorizzati.
L'annuncio arriva a pochi mesi dal via del tour nei palazzetti, che a marzo toccherà tutta Italia con 15 date da tempo sold-out. I successi della parte live si sommano a quelli della sua musica, che per tutto l'anno ha dominato le classifiche radiofoniche e di streaming: da "Amore Disperato" (Platino) e "Comuni Mortali" (album, Platino), a "Amor" (Platino) e "Incoscienti giovani" (Platino) - in gara a Sanremo, seconda canzone più ascoltata su Spotify nel 2025 - fino al più recente "Senza una stupida storia".
"Si prospetta una grande stagione di Rimini capitale della grande musica italiana nel 2026", osserva il sindaco del comune romagnolo, Jamil Sadegholvaad. "Questa scelta conferma la capacità della nostra città di attrarre grandi eventi consolidando il ruolo di Rimini come destinazione d'eccellenza non solo per il turismo balneare, ma anche per la musica e la cultura", conclude. Quella di Achille Lauro sarà la seconda anteprima "di lusso" in programma allo stadio Romeo Neri di Rimini, dopo la data zero del tour di Vasco Rossi in agenda sabato 30 maggio, preceduta dall'anteprima soundcheck riservata ai "duri e puri" de Il Blasco Fan Club la sera prima, 29 maggio