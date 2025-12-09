"Comuni Immortali", il progetto live di Achille Lauro parte in anteprima da Rimini

Andrà in scena il 7 giugno 2026, allo Stadio Romeo Neri di Rimini, l'anteprima di "Comuni Immortali", il progetto live che il prossimo anno porterà per la prima volta Achille Lauro allo Stadio Olimpico di Roma (10 giugno, già sold-out) e allo Stadio San Siro di Milano (15 giugno, ultimi biglietti disponibili). I biglietti per Rimini sono disponibili dalle 14 di domani, 10 dicembre, in presale sul canale broadcast di Instagram di Achille Lauro, e dalle 14 del 12 dicembre in general sale su Ticketone e nei punti vendita autorizzati.