Achille Lauro ha presentato alla Biblioteca Nazionale Braidense di Milano "Fondazione Madre", progetto sociale dedicato a ragazzi in difficoltà. Non è una novità assoluta per lui: l'artista, all'anagrafe Lauro De Marinis, frequenta da anni ospedali pediatrici e carceri minorili. Nel corso della presentazione, Lauro ha spiegato che le visite nelle corsie e negli istituti penali minorili, che ha fatto negli ultimi anni, lo hanno convinto che serviva qualcosa di più strutturato, non solo gesti occasionali.