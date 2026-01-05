Radio, la classifica del 2025: Alfa al numero uno, Achille Lauro domina il sistema pop

Dietro il successo del singolo dell'anno "A me mi piace" si disegna una mappa precisa del pop italiano e internazionale e il tramonto definitivo della trap
© Ansa
Il pezzo più trasmesso dalle radio italiane nel 2025 è "A me mi piace (feat. Manu Chao)" di Alfa. Con 55.921 passaggi radiofonici monitorati su 148 emittenti nazionali e locali, il brano conquista la vetta della Top 100 EarOne Airplay 2025, risultando il più ascoltato dell'anno in assoluto, il più trasmesso tra i brani italiani e anche il primo tra quelli indipendenti.
Non è solo una vittoria numerica: è un segnale culturale. In un'epoca di ascolti frammentati e consumo veloce, Alfa riesce a imporsi con una scrittura riconoscibile, una cifra personale e un rapporto diretto con il pubblico. E soprattutto riesce a farlo superando anche colossi internazionali come Lady Gaga, presente in classifica con "Abracadabra". Che il brano più ascoltato dell’anno sia indipendente è un fatto tutt'altro che scontato, dimostrando che l’alternativa alle major può ancora esistere, ma solo a condizioni molto precise: identità forte, brano trasversale, e una strategia capace di parlare sia al pubblico giovane sia alle radio generaliste.
Se Alfa vince il titolo del singolo dell’anno, Achille Lauro stravince sul piano complessivo. È lui l'artista più ascoltato del 2025 considerando radio e televisione, grazie a un poker di brani che hanno ampliato in modo evidente il suo pubblico: da "Incoscienti giovani" ad "AMOR", passando per "Amore Disperato" e "Senza una stupida storia". Lauro conferma così una trasformazione già avviata: da figura divisiva a protagonista centrale del pop italiano, capace di muoversi tra linguaggi diversi e di occupare stabilmente il centro del sistema mediatico.
Dai dati emerge anche un riequilibrio, seppur parziale, tra presenze maschili e femminili. Nella Top 100 del 2025 gli uomini rappresentano il 38,95%, le donne il 27,38%, mentre gruppi e collaborazioni arrivano al 33,67%. Nella Top Ten spiccano quattro artiste donne, tra cui Lady Gaga (con due brani), Doechii, Lola Young e Miley Cyrus. Colpisce invece l'assenza di Taylor Swift, ormai un dato ricorrente nelle classifiche radio italiane.
Il rap resta in alto soprattutto grazie a nomi consolidati come Fibra e Marracash, mentre la trap scompare definitivamente dai piani alti dell'airplay. Già poco amata dalle radio, nel 2025 diventa quasi invisibile, confermando la distanza sempre più marcata tra classifiche streaming e programmazione radiofonica.