Radio, la classifica del 2025: Alfa al numero uno, Achille Lauro domina il sistema pop

Non è solo una vittoria numerica: è un segnale culturale. In un'epoca di ascolti frammentati e consumo veloce, Alfa riesce a imporsi con una scrittura riconoscibile, una cifra personale e un rapporto diretto con il pubblico. E soprattutto riesce a farlo superando anche colossi internazionali come Lady Gaga, presente in classifica con "Abracadabra". Che il brano più ascoltato dell’anno sia indipendente è un fatto tutt'altro che scontato, dimostrando che l’alternativa alle major può ancora esistere, ma solo a condizioni molto precise: identità forte, brano trasversale, e una strategia capace di parlare sia al pubblico giovane sia alle radio generaliste.