Il "New York Times" celebra Olly: la forza rock di "Balorda Nostalgia"

"Tutta vita Tour" di Olly sold-out in tutta Italia
La testata americana inserisce il cantautore ligure tra i protagonisti musicali del 2025. Oltre 121 milioni di ascolti e una vittoria a Sanremo: così “Balorda Nostalgia” è diventata un inno generazionale
Dal palco dell’Ariston alle pagine del "New York Times": il viaggio di Olly è la storia di una canzone che ha superato ogni confine. “Balorda Nostalgia”, la rock ballad con cui il cantautore ligure ha vinto Sanremo 2025, è stata inserita dal quotidiano statunitense tra le canzoni più significative dell’anno. Un riconoscimento che va oltre i numeri (oltre 121 milioni di ascolti su Spotify) e che premia la sincerità di un racconto musicale capace di emozionare dentro e fuori dall’Italia.
Nel suo articolo “La migliore musica che (forse) non hai mai sentito”, la giornalista Katrin Bennhold ha passato in rassegna la nuova musica europea, sottolineando come “non tutti ascoltano solo Taylor Swift, Drake e Bad Bunny”. Tra le proposte più sorprendenti, scrive, spiccano “le ballate rock italiane come "Balorda Nostalgia" di Olly e Juli (il produttore Federico Olivieri)”. Parole che segnano un passaggio importante: la canzone di Olly non è solo un successo nazionale, ma una voce autentica del pop-rock europeo, capace di raccontare la malinconia e la forza di una generazione.
“Balorda Nostalgia” è nata come un pezzo intimo, ispirato ai ricordi e alle radici. Sul palco di Sanremo ha conquistato pubblico e giuria, regalando a Olly la sua prima vittoria. Dopo il trionfo, l’artista ha rinunciato all’Eurovision, lasciando il posto al secondo classificato Lucio Corsi, per dedicarsi a un tour che ha toccato le principali città italiane, con una lunga serie di sold out. Un percorso costruito passo dopo passo, tra scrittura e palco, che oggi trova nel riconoscimento del "New York Times" la conferma di un talento capace di parlare la lingua universale delle emozioni.
Il successo di Olly si inserisce in una tendenza più ampia: quella della nuova scena pop-rock italiana che, dopo i Maneskin e Angelina Mango, sta conquistando spazio anche sui media internazionali. “Balorda Nostalgia” rappresenta la continuità di quel movimento che unisce energia e introspezione, melodia e rabbia, romanticismo e disincanto. Una formula che ha riportato la musica italiana nelle playlist globali, offrendo uno sguardo fresco su una generazione che si riconosce nei suoi testi e nelle sue fragilità.
Dietro il successo, c’è la forza narrativa di un brano che Olly stesso ha definito “un abbraccio al passato”. La voce roca, il ritmo incalzante e il testo che alterna dolcezza e inquietudine raccontano la ricerca di equilibrio tra ciò che si perde e ciò che resta.
“Ogni volta che la canto – ha raccontato l’artista in un’intervista – sento che quella nostalgia non è più solo mia, ma anche di chi mi ascolta”. Ed è forse questa la chiave del suo impatto: un sentimento comune, trasformato in melodia.