Il "New York Times" celebra Olly: la forza rock di "Balorda Nostalgia"

“Balorda Nostalgia” è nata come un pezzo intimo, ispirato ai ricordi e alle radici. Sul palco di Sanremo ha conquistato pubblico e giuria, regalando a Olly la sua prima vittoria. Dopo il trionfo, l’artista ha rinunciato all’Eurovision, lasciando il posto al secondo classificato Lucio Corsi, per dedicarsi a un tour che ha toccato le principali città italiane, con una lunga serie di sold out. Un percorso costruito passo dopo passo, tra scrittura e palco, che oggi trova nel riconoscimento del "New York Times" la conferma di un talento capace di parlare la lingua universale delle emozioni.