Olly conquista Milano con il suo "Tutta vita Tour"

"Tutta vita Tour" di Olly sold-out in tutta Italia
L'artista ligure si è esibito all'Unipol Forum, quarta tappa del suo tour nei palazzetti
Il 10 ottobre Olly ha fatto tappa all'Unipol Forum di Milano per la quarta data del "Tutta vita Tour 2025-2026", prodotto e organizzato da Magellano Concerti. Si tratta del suo primo tour nei palazzetti, che lo porterà a esibirsi nelle principali città italiane con 20 appuntamenti tutti sold out. Dopo Milano, il 14 e 15 ottobre sarà al Palazzo dello Sport di Roma e a seguire il 17 ottobre al Palapartenope di Napoli.
Nel 2026, il Tutta Vita Tour ripartirà con il doppio appuntamento al Palazzo del Turismo di Jesolo (7 e 8 marzo), per poi toccare Firenze il 10 e 11 marzo al Nelson Mandela Forum, Pesaro il 13 marzo alla Vitrifrigo Arena, Bologna il 16 marzo, Milano il 20 marzo e Torino - all’Inalpi Arena - il 18 marzo e il 22 marzo. Il tour si concluderà poi con le date romane del 25 e 26 marzo a Roma (Palazzo dello Sport), il 28 marzo a Eboli al Palasele, e il 30 marzo a Bari al Palaflorio. Dopo il tour nei palazzetti, Olly sarà protagonista de "Il gran finale" con cui esordirà sul palco dello Stadio Luigi Ferraris di Genova per le tre serate-evento di "Tutti a casa"(il 18, 20 e 21 giugno). Lo stadio riapre eccezionalmente le sue porte alla musica dopo 21 anni dall’ultimo live, tenuto da Vasco Rossi. "Il gran finale" si chiuderà con due live il 30 giugno al Rock in Roma (Ippodromo delle Capannelle) e il 3 luglio alla Reggia di Caserta (Piazza Carlo di Borbone).
I prossimi concerti di Olly saranno l’occasione per portare sul palco per la prima volta i brani inediti di "Tutta Vita (SEMPRE)", uscito il 26 settembre. L’album è un progetto collettivo capace di raccontare le esperienze e i sentimenti condivisi da un’intera generazione, ma che resta al tempo stesso profondamente intimo, perché riflette il percorso di crescita che l’artista ha condiviso con la sua famiglia di amici in dodici mesi intensi di emozioni. In continuità con le dodici tracce di "Tutta vita", questa nuova edizione mette al centro le parole di Olly, accompagnate da sonorità sempre più organiche e suonate, arricchite dall’uso di strumenti come sax e armonica, pensate per sprigionare tutta la loro forza nella dimensione live.