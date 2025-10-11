Olly conquista Milano con il suo "Tutta vita Tour"

Nel 2026, il Tutta Vita Tour ripartirà con il doppio appuntamento al Palazzo del Turismo di Jesolo (7 e 8 marzo), per poi toccare Firenze il 10 e 11 marzo al Nelson Mandela Forum, Pesaro il 13 marzo alla Vitrifrigo Arena, Bologna il 16 marzo, Milano il 20 marzo e Torino - all’Inalpi Arena - il 18 marzo e il 22 marzo. Il tour si concluderà poi con le date romane del 25 e 26 marzo a Roma (Palazzo dello Sport), il 28 marzo a Eboli al Palasele, e il 30 marzo a Bari al Palaflorio. Dopo il tour nei palazzetti, Olly sarà protagonista de "Il gran finale" con cui esordirà sul palco dello Stadio Luigi Ferraris di Genova per le tre serate-evento di "Tutti a casa"(il 18, 20 e 21 giugno). Lo stadio riapre eccezionalmente le sue porte alla musica dopo 21 anni dall’ultimo live, tenuto da Vasco Rossi. "Il gran finale" si chiuderà con due live il 30 giugno al Rock in Roma (Ippodromo delle Capannelle) e il 3 luglio alla Reggia di Caserta (Piazza Carlo di Borbone).