"Io Canto 2", Laura Pausini svela la tracklist e annuncia il tour mondiale

Il nuovo album di cover della cantante uscirà il 6 febbraio 2026. Diciassette brani nella versione standard, ventuno nella deluxe, e un tour mondiale da record in partenza a marzo

16 Dic 2025 - 17:58
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Lo aveva promesso: sarebbe tornata a cantare le canzoni che ama di più. E così Laura Pausini, a trent'anni dal suo debutto, annuncia "Io Canto 2", il nuovo album di cover in uscita il 6 febbraio 2026. Un progetto che profuma di memoria e di futuro, costruito come un viaggio nella musica che l'ha formata e accompagnata. La notizia arriva a pochi giorni dall'uscita del primo estratto, "Ritorno ad amare", reinterpretazione del brano di Biagio Antonacci del 2001, prodotta insieme a Paolo Carta. Un anticipo che mostra la direzione artistica di un disco nato per rendere omaggio ai grandi cantautori italiani e internazionali, ma anche per riscoprire le radici della cantante di Solarolo.

La tracklist di "Io Canto 2" è una mappa emozionale che attraversa oltre sessant'anni di musica, dal 1960 al 2023. Diciassette brani nella versione standard e ventuno in quella deluxe, tra cui figure storiche come Gino Paoli, Lucio Dalla, Marco Mengoni, fino a un sorprendente tributo a Madonna con "La Isla Bonita". Accanto ai classici italiani, Laura ha scelto anche canzoni in altre lingue, tutte legate in qualche modo al nostro Paese: l'adattamento portoghese di "La mia storia tra le dita" firmato da Ana Carolina, il successo brasiliano "Já sei namorar" dei Tribalistas, la versione francese di "Due vite" di Mengoni, e perfino nuove interpretazioni de "Il cielo in una stanza" in tedesco, portoghese e inglese. Il brano "Felicità", che unisce la voce di Laura a quella di Lucio Dalla, rappresenta forse il cuore emotivo del progetto: un incontro ideale tra due epoche e due sensibilità che hanno fatto la storia della musica italiana.

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Le versioni e le edizioni disponibili in preorder

 L'album è già disponibile in preorder in diversi formati fisici: cd deluxe (anche in versione autografata), doppio vinile standard in tre colori – rosso, perlato e nero, doppio vinile deluxe in edizione limitata e autografata, in colore argento. La versione spagnola, "Yo Canto 2", uscirà invece il 13 marzo 2026 e comprenderà brani di autori latini rappresentativi di ciascun Paese che ha incoronato la Pausini come icona musicale: dalla Spagna al Messico, dal Cile all'Argentina. Anche in questo caso, saranno disponibili un CD standard, un CD deluxe (autografato) e doppi vinili in edizione trasparente e bianca.

Il ritorno dal vivo: il tour mondiale 2026/2027

 Dopo l'album, Laura tornerà sul palco per l'undicesima tournée mondiale: "Io Canto / Yo Canto World Tour 2026/2027". Una maratona live che prenderà il via il 27 marzo da Pamplona, in Spagna, per poi toccare Tenerife, Barcellona, Valencia e Madrid, attraversando l'America Latina fino agli Stati Uniti. In autunno sarà la volta dell'Italia e dell'Europa, con date nei principali palazzetti e due grandi eventi negli stadi di Lignano Sabbiadoro e Pescara nell'estate 2027. Il tour culminerà con un attesissimo show alla Royal Albert Hall di Londra il 28 ottobre 2027, prima del ritorno in patria per la parte finale della tournée.

"Io canto 2", la tracklist

1. RITORNO AD AMARE

Biagio Antonacci (Biagio Antonacci) - 2001

2. QUANNO CHIOVE

Pino Daniele (Pino Daniele) - 1980

3. QUEM DE NÓS DOIS con…

Ana Carolina (Gianluca Grignani, Massimo Luca, Ana Carolina Souza, Dudu Falcão) - 2001

4. DETTAGLI

Ornella Vanoni (Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Bruno Lauzi) - 1973

5. IMMENSAMENTE

Umberto Tozzi (Umberto Tozzi, Giancarlo Bigazzi) - 1987

6. 16 MARZO con…

Achille Lauro (Matteo Ciceroni, Lauro De Marinis, Davide Petrella, Daniele Dezi, Daniele Mungai) - 2020

7. HAI SCELTO ME

Zucchero (Zucchero) - 1987

8. LA ISLA BONITA

Madonna (Bruce Gaitsch, Madonna, Patrick Leonard) - 1986

9. E POI

Giorgia (Giorgia Todrani, Massimo Calabrese, Marco Rinalduzzi) - 1994

10. FELICITÀ con Lucio Dalla

Lucio Dalla (Lucio Dalla) - 1988

11. JÁ SEI NAMORAR

Tribalistas (Marisa De Azevedo Monte, Antonio Carlos Santos de Freitas, Arnaldo Augusto Nora Antunes Filho) - 2002

12. MA CHE FREDDO FA con…

Nada (Franco Migliacci, Claudio Mattone) - 1969

13. UN SENSO

Vasco Rossi (Vasco Rossi, Saverio Grandi, Gaetano Curreri) - 2004

14. NON SONO UNA SIGNORA

Loredana Bertè (Ivano Fossati) - 1982

15. CI VORREBBE IL MARE

Marco Masini (Giancarlo Bigazzi, Gianna Albini, Marco Masini) - 1990

16. LA DERNIÈRE CHANSON (DUE VITE) con…

Marco Mengoni (Marco Mengoni, Davide Petrella, Laurent Damien Lescarret, Davide Simonetta) - 2023

17. WENN DU AN WUNDER GLAUBST

Mina (Gino Paoli) - 1963

+ (SOLO NELLA VERSIONE DELUXE)

18. FRATELLO SOLE SORELLA LUNA

Claudio Baglioni (Katyna Ranieri, Riz Ortolani) - 1972

19. O CÉU DENTRO DE UM QUARTO

Laura Pausini (Gino Paoli, Laura Pausini) - 2026

20. IL CIELO IN UNA STANZA

Mina (Gino Paoli) - 1960

21. THIS WORLD WE LOVE IN

Mina (Gino Paoli, Don Raye) – 1960

"Yo canto 2" tracklist

1. OYE MI CANTO con…

Gloria Estefan (Gloria M. Estefan, Jorge Alberto Casas, Clay Ostwald, Richard Duarte Roque)  Cuba/USA - 1989

2. HIJO DE LA LUNA

Mecano (José María Cano) - España - 1986

3. MI HISTORIA ENTRE TUS DEDOS

Gianluca Grignani (Gianluca Grignani, Massimo Luca, Ignacio Diaz Ballesteros) - Italia - 1995

4. HASTA LA RAÍZ

Natalia Lafourcade (Leonel Garcia Nunez de Caceres, Maria Natalia Lafourcade Silva) - México - 2015

5. BACHATA ROSA

Juan Luis Guerra (Juan Luis Guerra) - Santo Domingo - 1990

6. GRACIAS A LA VIDA con…

Violeta Parra (Violeta Parra Sandoval) - Chile - 1966

7. MARIPOSA TECKNICOLOR

Fito Paez (Rodolfo Paez) - Argentina - 1994

8. PAUSA con…

Izal (Mikel Izal Luzuriaga) - España - 2018

9. ANTOLOGIA

Shakira (Luis Fernando Ochoa, Shakira Mebarak) - Colombia - 1995

10. ¿PORQUE TE VAS?

Jeanette (Jose Luis Perales Morillas) - España - 1974

11. CUANDO NADIE ME VE

Alejandro Sanz (Alejandro Sanchez Pizarro) - España - 2000

12. ESO Y MÁS con Yami Safdie

Joan Sebastian (Joan Sebastian) - México - 2006

13. HOY

Gian Marco (Gian Marco J Zignago Alcover) - Peru - 200314. EL TALISMÁN

Rosana (Rosana Arbelo Gopar) - España - 1996

15. TURISTA

Bad Bunny (Benito Antonio Martinez Ocasio, Roberto Jose Jr Rosado Torres, Marco Daniel

Borrero, Scott H Dittrich, Jonathan Asperil) - Puerto Rico - 2025

16. LIVIN’ LA VIDA LOCA (SPANGLISH VERSION)

Ricky Martin (Desmond Child, Robi Rosa, Luis Gomez Escolar Roldan) - Puerto Rico - 1999

17. CUANDO NACEN AMORES con…

Ricardo Montaner (Franco Ciani, Adelio Cogliati, Piero Cassano, Ricardo Montaner) -

Venezuela - 1992

18. EL PATIO

Pablo Lopez (Pablo Jose Lopez Jimenez) - España - 2017

+ (SOLO NELLA VERSIONE DELUXE)

19. NO SOY UNA SEÑORA

Maria José (Ivano Fossati, Jaime Compaire) - México - 2009

20. ENTRE SOBRAS Y SOBRAS ME FALTAS

Antonio Orozco (Antonio Jose Orozco Ferron) - España - 2020

21. CUANDO NACEN AMORES solo version

Ricardo Montaner (Franco Ciani, Adelio Cogliati, Piero Cassano, Ricardo Montaner) -

Venezuela - 1992

