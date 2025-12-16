"Io Canto 2", Laura Pausini svela la tracklist e annuncia il tour mondiale

Il nuovo album di cover della cantante uscirà il 6 febbraio 2026. Diciassette brani nella versione standard, ventuno nella deluxe, e un tour mondiale da record in partenza a marzo
Lo aveva promesso: sarebbe tornata a cantare le canzoni che ama di più. E così Laura Pausini, a trent'anni dal suo debutto, annuncia "Io Canto 2", il nuovo album di cover in uscita il 6 febbraio 2026. Un progetto che profuma di memoria e di futuro, costruito come un viaggio nella musica che l'ha formata e accompagnata. La notizia arriva a pochi giorni dall'uscita del primo estratto, "Ritorno ad amare", reinterpretazione del brano di Biagio Antonacci del 2001, prodotta insieme a Paolo Carta. Un anticipo che mostra la direzione artistica di un disco nato per rendere omaggio ai grandi cantautori italiani e internazionali, ma anche per riscoprire le radici della cantante di Solarolo.
La tracklist di "Io Canto 2" è una mappa emozionale che attraversa oltre sessant'anni di musica, dal 1960 al 2023. Diciassette brani nella versione standard e ventuno in quella deluxe, tra cui figure storiche come Gino Paoli, Lucio Dalla, Marco Mengoni, fino a un sorprendente tributo a Madonna con "La Isla Bonita". Accanto ai classici italiani, Laura ha scelto anche canzoni in altre lingue, tutte legate in qualche modo al nostro Paese: l'adattamento portoghese di "La mia storia tra le dita" firmato da Ana Carolina, il successo brasiliano "Já sei namorar" dei Tribalistas, la versione francese di "Due vite" di Mengoni, e perfino nuove interpretazioni de "Il cielo in una stanza" in tedesco, portoghese e inglese. Il brano "Felicità", che unisce la voce di Laura a quella di Lucio Dalla, rappresenta forse il cuore emotivo del progetto: un incontro ideale tra due epoche e due sensibilità che hanno fatto la storia della musica italiana.
L'album è già disponibile in preorder in diversi formati fisici: cd deluxe (anche in versione autografata), doppio vinile standard in tre colori – rosso, perlato e nero, doppio vinile deluxe in edizione limitata e autografata, in colore argento. La versione spagnola, "Yo Canto 2", uscirà invece il 13 marzo 2026 e comprenderà brani di autori latini rappresentativi di ciascun Paese che ha incoronato la Pausini come icona musicale: dalla Spagna al Messico, dal Cile all'Argentina. Anche in questo caso, saranno disponibili un CD standard, un CD deluxe (autografato) e doppi vinili in edizione trasparente e bianca.
Dopo l'album, Laura tornerà sul palco per l'undicesima tournée mondiale: "Io Canto / Yo Canto World Tour 2026/2027". Una maratona live che prenderà il via il 27 marzo da Pamplona, in Spagna, per poi toccare Tenerife, Barcellona, Valencia e Madrid, attraversando l'America Latina fino agli Stati Uniti. In autunno sarà la volta dell'Italia e dell'Europa, con date nei principali palazzetti e due grandi eventi negli stadi di Lignano Sabbiadoro e Pescara nell'estate 2027. Il tour culminerà con un attesissimo show alla Royal Albert Hall di Londra il 28 ottobre 2027, prima del ritorno in patria per la parte finale della tournée.
1. RITORNO AD AMARE
Biagio Antonacci (Biagio Antonacci) - 2001
2. QUANNO CHIOVE
Pino Daniele (Pino Daniele) - 1980
3. QUEM DE NÓS DOIS con…
Ana Carolina (Gianluca Grignani, Massimo Luca, Ana Carolina Souza, Dudu Falcão) - 2001
4. DETTAGLI
Ornella Vanoni (Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Bruno Lauzi) - 1973
5. IMMENSAMENTE
Umberto Tozzi (Umberto Tozzi, Giancarlo Bigazzi) - 1987
6. 16 MARZO con…
Achille Lauro (Matteo Ciceroni, Lauro De Marinis, Davide Petrella, Daniele Dezi, Daniele Mungai) - 2020
7. HAI SCELTO ME
Zucchero (Zucchero) - 1987
8. LA ISLA BONITA
Madonna (Bruce Gaitsch, Madonna, Patrick Leonard) - 1986
9. E POI
Giorgia (Giorgia Todrani, Massimo Calabrese, Marco Rinalduzzi) - 1994
10. FELICITÀ con Lucio Dalla
Lucio Dalla (Lucio Dalla) - 1988
11. JÁ SEI NAMORAR
Tribalistas (Marisa De Azevedo Monte, Antonio Carlos Santos de Freitas, Arnaldo Augusto Nora Antunes Filho) - 2002
12. MA CHE FREDDO FA con…
Nada (Franco Migliacci, Claudio Mattone) - 1969
13. UN SENSO
Vasco Rossi (Vasco Rossi, Saverio Grandi, Gaetano Curreri) - 2004
14. NON SONO UNA SIGNORA
Loredana Bertè (Ivano Fossati) - 1982
15. CI VORREBBE IL MARE
Marco Masini (Giancarlo Bigazzi, Gianna Albini, Marco Masini) - 1990
16. LA DERNIÈRE CHANSON (DUE VITE) con…
Marco Mengoni (Marco Mengoni, Davide Petrella, Laurent Damien Lescarret, Davide Simonetta) - 2023
17. WENN DU AN WUNDER GLAUBST
Mina (Gino Paoli) - 1963
+ (SOLO NELLA VERSIONE DELUXE)
18. FRATELLO SOLE SORELLA LUNA
Claudio Baglioni (Katyna Ranieri, Riz Ortolani) - 1972
19. O CÉU DENTRO DE UM QUARTO
Laura Pausini (Gino Paoli, Laura Pausini) - 2026
20. IL CIELO IN UNA STANZA
Mina (Gino Paoli) - 1960
21. THIS WORLD WE LOVE IN
Mina (Gino Paoli, Don Raye) – 1960
1. OYE MI CANTO con…
Gloria Estefan (Gloria M. Estefan, Jorge Alberto Casas, Clay Ostwald, Richard Duarte Roque) Cuba/USA - 1989
2. HIJO DE LA LUNA
Mecano (José María Cano) - España - 1986
3. MI HISTORIA ENTRE TUS DEDOS
Gianluca Grignani (Gianluca Grignani, Massimo Luca, Ignacio Diaz Ballesteros) - Italia - 1995
4. HASTA LA RAÍZ
Natalia Lafourcade (Leonel Garcia Nunez de Caceres, Maria Natalia Lafourcade Silva) - México - 2015
5. BACHATA ROSA
Juan Luis Guerra (Juan Luis Guerra) - Santo Domingo - 1990
6. GRACIAS A LA VIDA con…
Violeta Parra (Violeta Parra Sandoval) - Chile - 1966
7. MARIPOSA TECKNICOLOR
Fito Paez (Rodolfo Paez) - Argentina - 1994
8. PAUSA con…
Izal (Mikel Izal Luzuriaga) - España - 2018
9. ANTOLOGIA
Shakira (Luis Fernando Ochoa, Shakira Mebarak) - Colombia - 1995
10. ¿PORQUE TE VAS?
Jeanette (Jose Luis Perales Morillas) - España - 1974
11. CUANDO NADIE ME VE
Alejandro Sanz (Alejandro Sanchez Pizarro) - España - 2000
12. ESO Y MÁS con Yami Safdie
Joan Sebastian (Joan Sebastian) - México - 2006
13. HOY
Gian Marco (Gian Marco J Zignago Alcover) - Peru - 200314. EL TALISMÁN
Rosana (Rosana Arbelo Gopar) - España - 1996
15. TURISTA
Bad Bunny (Benito Antonio Martinez Ocasio, Roberto Jose Jr Rosado Torres, Marco Daniel
Borrero, Scott H Dittrich, Jonathan Asperil) - Puerto Rico - 2025
16. LIVIN’ LA VIDA LOCA (SPANGLISH VERSION)
Ricky Martin (Desmond Child, Robi Rosa, Luis Gomez Escolar Roldan) - Puerto Rico - 1999
17. CUANDO NACEN AMORES con…
Ricardo Montaner (Franco Ciani, Adelio Cogliati, Piero Cassano, Ricardo Montaner) -
Venezuela - 1992
18. EL PATIO
Pablo Lopez (Pablo Jose Lopez Jimenez) - España - 2017
+ (SOLO NELLA VERSIONE DELUXE)
19. NO SOY UNA SEÑORA
Maria José (Ivano Fossati, Jaime Compaire) - México - 2009
20. ENTRE SOBRAS Y SOBRAS ME FALTAS
Antonio Orozco (Antonio Jose Orozco Ferron) - España - 2020
21. CUANDO NACEN AMORES solo version
Ricardo Montaner (Franco Ciani, Adelio Cogliati, Piero Cassano, Ricardo Montaner) -
Venezuela - 1992