"Io Canto 2", Laura Pausini svela la tracklist e annuncia il tour mondiale

La tracklist di "Io Canto 2" è una mappa emozionale che attraversa oltre sessant'anni di musica, dal 1960 al 2023. Diciassette brani nella versione standard e ventuno in quella deluxe, tra cui figure storiche come Gino Paoli, Lucio Dalla, Marco Mengoni, fino a un sorprendente tributo a Madonna con "La Isla Bonita". Accanto ai classici italiani, Laura ha scelto anche canzoni in altre lingue, tutte legate in qualche modo al nostro Paese: l'adattamento portoghese di "La mia storia tra le dita" firmato da Ana Carolina, il successo brasiliano "Já sei namorar" dei Tribalistas, la versione francese di "Due vite" di Mengoni, e perfino nuove interpretazioni de "Il cielo in una stanza" in tedesco, portoghese e inglese. Il brano "Felicità", che unisce la voce di Laura a quella di Lucio Dalla, rappresenta forse il cuore emotivo del progetto: un incontro ideale tra due epoche e due sensibilità che hanno fatto la storia della musica italiana.