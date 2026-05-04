Torino, 85enne smaschera una truffa e fa arrestare la ladra | Era già successo nel 2024

I carabinieri della sezione operativa di Venaria e della stazione di Leinì, in casa insieme all'anziana, hanno atteso l'arrivo della donna che, dopo essersi impossessata dei monili, è stata arrestata per tentata truffa aggravata. Inoltre, sulla 41enne, i militari hanno rinvenuto ulteriori monili in oro, un orologio - dal valore stimato di 15mila euro - e 350 euro in contanti, che secondo gli investigatori sarebbero provento di analoga truffa e sui quali sono in corso accertamenti.