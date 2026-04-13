India, la truffa del finto casello: 75 milioni di rupie incassati in un anno e mezzo

Nello stato indiano del Gujarat, è stato messo in piedi un finto casello autostradale. Per un anno e mezzo i viaggiatori del distretto di Morbi, lungo la strada nazionale Bamanbore-Kutch, nella parte occidentale del Paese, hanno pagato il pedaggio a dei privati cittadini, pensando di versare le rupie nelle casse dello Stato. Un casello abusivo con tanto di barriere mobili e cartelli, e tutto il necessario a far sembrare la struttura in piena regola. E intanto la burocrazia guardava le corsie dell'autostrada, quella vera, svuotarsi. Sfruttando il terreno di una vecchia fabbrica di ceramica abbandonata, la White House Ceramic Company, i malviventi erano riusciti a deviare il traffico dall’autostrada con il casello ufficiale a pochi chilometri di distanza, e hanno cominciato a spillare pedaggi.