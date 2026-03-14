Il 10 marzo scorso l'uomo è stato fermato dalla polizia nei pressi di Largo Chigi, a pochi passi dalla sede del governo. Gli agenti avevano notato un'auto sospetta parcheggiata vicino a un bar. A bordo del veicolo, preso a noleggio, c'erano il presunto falso agente, il suo autista e due collaboratori. Durante il controllo sono saltati fuori badge e distintivi sospetti che hanno portato al trasferimento di tutti in questura. Il 33enne è stato arrestato in flagranza e deve rispondere di sostituzione di persona, truffa, contraffazione e utilizzo illecito di segni distintivi, oltre che di millantato credito.