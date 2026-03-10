Bologna, usano auricolari e ricetrasmittenti all'esame per la patente: denunciati

A Bologna due giovani di 25 e 27 anni sono stati denunciati dopo essere stati trovati in possesso di auricolari e apparecchi ricetrasmittenti durante l'esame teorico per la patente. Secondo la ricostruzione, durante lo svolgimento del test i due hanno assunto posizioni rigide e non naturali, esponendo il petto verso il computer: un comportamento insolito che ha fatto insospettire il personale responsabile della sorveglianza della Motorizzazione civile di Bologna, che ha chiesto l'intervento della polizia. Poi, con l'arrivo degli agenti, la scoperta.