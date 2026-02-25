Roma, dirigente aziendale dissipa un milione di euro della società in OnlyFans e spese di lusso: condannato

Diecimila euro in abbonamenti su OnlyFans; 40mila per i videogiochi online, 80mila per il suo lussuoso matrimonio in Puglia, 30mila per un orologio di lusso. Queste sono alcune delle spese personali di un dirigente aziendale 36enne di Formello (Roma), che per anni ha fatto uso della cassa aziendale: conti e carte di credito della società per la quale lavorava come responsabile amministrativo. E il conto finale ammonterebbe a un milione di euro. Non suoi, dunque. Così il tribunale di Roma, in primo grado, lo ha condannato a 4 anni e al pagamento di una provvisionale di 500mila euro per truffa e appropriazione indebita. Con l'uomo, condannata anche la suocera. A lei, otto mesi per una truffa da 22mila euro.