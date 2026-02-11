Milano, in manette truffatore di anziani: arrestato per l'ottava volta

E' incappato nei controlli che da tempo la Polizia di Stato del Commissariato Bonola e la Polizia locale di Milano stanno conducendo in zona proprio per monitorare le truffe ai danni degli anziani. Il giovane, che aveva uno zaino nel piazzale di un supermercato, ha detto di non avere documenti e ha dato un nome falso.Un agente, fingendo di controllare il nome, gli ha detto che aveva un sacco di precedenti. Il ragazzo, 22 anni di Benevento, a questo punto, ha raccontato tutto e ha mostrato quello che aveva nello zaino: gioielli e monili per un valore di 30 mila euro presi in casa di un'anziana.