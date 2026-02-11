Milano, in manette truffatore di anziani: arrestato per l'ottava volta
Si tratta di un ragazzo di 22 anni: il giorno prima un colpo a Firenze
© Istockphoto
E' incappato nei controlli che da tempo la Polizia di Stato del Commissariato Bonola e la Polizia locale di Milano stanno conducendo in zona proprio per monitorare le truffe ai danni degli anziani. Il giovane, che aveva uno zaino nel piazzale di un supermercato, ha detto di non avere documenti e ha dato un nome falso.Un agente, fingendo di controllare il nome, gli ha detto che aveva un sacco di precedenti. Il ragazzo, 22 anni di Benevento, a questo punto, ha raccontato tutto e ha mostrato quello che aveva nello zaino: gioielli e monili per un valore di 30 mila euro presi in casa di un'anziana.
La truffa del finto carabiniere
La donna aveva ricevuto la telefonata di un finto carabiniere, il quale le aveva detto che un suo documento era stato trovato in un'auto con cui dei rapinatori albanesi avevano messo a segno un colpo in via Montenapoleone. C'era quindi la necessità di verificare che i gioielli non fossero frutto della rapina. L'anziana è rimasta in casa mentre un falso investigatore ha convinto la figlia della donna di 50 anni, a bordo di due auto diverse, ad andare a verificare dai carabinieri che i gioielli fossero i loro. Qui, però, sono incappati nei controlli e il giovane è stato arrestato per truffa aggravata.
Il colpo a Firenze il giorno prima
Negli ultimi mesi era stato arrestato otto volte in varie città italiane. Il giorno prima era a Firenze, dove probabilmente aveva messo a segno altre truffe facendo capo a una base di "telefonisti" a Napoli da cui vengono cercati i numeri ed effettuate le telefonate alle vittime. Dal dirigente del Commissariato Bonola, Carmine Mele, l'invito a chi subisce truffe a denunciarle. "Spesso ciò non avviene perché le vittime si vergognano e non le rivelano nemmeno ai parenti", ha detto. Il giovane ha raccontato di commettere le truffe per via di grossi debiti per droga contratti a Secondigliano. I gioielli sono stati restituiti alle vittime.